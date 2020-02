Porsche apre il calendario automobilistico 2020 con una novità spettacolare: a seguito dell’annullamento del 90° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra, la Casa specializzata in sportive di lusso ha previsto una diretta streaming per presentare in anteprima la nuova ammiraglia della gamma 911, una vettura con doti di inedita potenza, dinamica e confort.

L’evento, che si terrà il 3 marzo alle ore 10:10 (CET), sarà presentato dall’ex pilota di Formula 1 e ambassador del marchio Porsche Mark Webber e verrà trasmesso in diretta streaming in lingua inglese e cinese sul canale: NewsTV.porsche.de

