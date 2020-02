Il Coronavirus sta devastando anche il mondo dello sport. Dopo diversi eventi annullati in Cina e tanti che ancora sono col punto interrogativo. Intanto, alla vigilia del Gp del Messico di Formula E, inprogramma per il 15 febbraio, il pilota cinese Ma Qing Hua è costretto a 14 giorni di quarantena, come consigliato dal suo team, la NIo 333 “nel massimo rispetto e con responsabilità nei confronti del campionato e dei membri della comunità della Formula E”.

“Tutti i membri del team sono rimasti a casa a Shanghai durante le vacanze, lo staff sta bene e in salute e sta preparando la trasferta di Città del Messico”, ha assicurato poi il team.

