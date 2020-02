Ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi la notizia di un peggioramento delle condizioni fisiche di Pelé, rivelato dal figlio Edinho ai microfoni di GloboEsporte.com.

Parole che hanno scosso il mondo del calcio, tranquillizzato in queste ore proprio da ‘O Rei, che ha voluto fare chiarezza sul proprio stato di salute alla BBC: “sto bene e continuo ad accettare le mie limitazioni fisiche nel modo migliore possibile. Intendo continuare a far rotolare il pallone. Voglio inoltre portare avanti gli impegni presi. Ho buone e cattive giornate come tutte le persone della mia età. Non ho paura, sono determinato in quello che faccio“.

Valuta questo articolo