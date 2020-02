Un avversario difficile da sconfiggere, molto più duro dei difensori che trovava in campo ai suoi tempi. Pelé questa volta deve fare i conti con una forma di depressione, sopraggiunta a causa dei problemi di deambulazione conseguenti all’intervento all’anca subito qualche tempo fa.

Il brasiliano riesce a muoversi solo con l’aiuto del girello e questo gli provoca un forte senso di vergogna, come ammesso dal figlio Edinho ai microfoni di GloboEsporte.com: “è in imbarazzo, non vuole uscire in strada, farsi vedere, praticamente non lascia mai la casa. Ha questo problema di mobilità, che finisce per provocare una certa depressione. Lui è sempre stato una figura così imponente, e oggi non può più camminare correttamente. Ma va bene, a parte questo e i problemi dovuti all’età. Non può camminare normalmente, ma solo con il girello. È persino migliorato un po’ rispetto all’uscita più recente, ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo motivo, ha perso la voglia di uscire di casa“.

