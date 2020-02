“Sfortunatamente, a causa del mio infortunio alla gamba destra che ho avuto nella mia ultima partita a Dubai, devo ritirarmi da Doha. Ho fatto tutto il possibile per giocare qui, ma ho bisogno di più tempo per guarire. Triste perdere questo fantastico evento“. Anastasia Pavlyuchenkova attraverso il proprio account Twitter, ha annunciato d’aver avuto un problema fisico alla gamba destra durante il torneo di Dubai, problema che ha costretto la tennista russa al forfait per quanto concerne il tabellone di Doha. Un po’ di stop dunque per Anastasia Pavlyuchenkova, la quale valuterà le condizioni dell’infortunio di volta in volta, per poi stabilire la data del rientro.

