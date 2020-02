La carriera di Pau Gasol non è ancora arrivata al capolinea. Il cestista spagnolo, assente da diversi mesi a causa di un infortunio al piede, ha ancora voglia di giocare. Sfumata l’ipotesi di un ritorno in Europa con la maglia del Barcellona, lo spagnolo punta ad un’ultima volta con la Spagna alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma come dichiarato ad ESPN, non mette da parte nemmeno l’idea di ritornare in NBA: “sto cercando di ritrovare la mia condizione migliore. Attualmente, questa è la mia situazione. In questo momento sono in riabilitazione, la mia unica priorità è di far guarire il piede, per essere pronto a giocare di nuovo. Ritiro? Purtroppo è una possibilità che devo tenere in considerazione. Non posso davvero ignorare l’opzione di un mio pensionamento a causa di questo infortunio. Non sono più un ragazzino, e mi rendo conto di aver già passato i miei anni migliori”.

