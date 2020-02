Il caso Gervinho non si è ancora risolto, il Parma e l’Al-Sadd stanno attendendo che la Federazione del Qatar valuti i documenti del trasferimento, arrivato forse oltre la chiusura della finestra invernale di mercato.

In attesa che arrivino notizie ufficiali, il club manager emiliano Alessandro Lucarelli ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda: “stiamo aspettando dalla federazione qatariota che venga ufficializzato il passaggio all’Al-Sadd. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare come società, siamo in attesa se l’operazione è andata a buon fine. Ma da lui ci saremmo aspettati un comportamento diverso“.

Valuta questo articolo