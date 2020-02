Diciottesimo risultato utile consecutivo, come mai nella propria storia. La Lazio di Simone Inzaghi fa ancora meglio di quella di Sven Goran Eriksson, battendo il Parma e allungando la propria striscia positiva, portandola ad un livello mai raggiunto finora.

Merito di Felipe Caicedo, riuscito a piegare nel primo tempo la resistenza degli emiliani, un gol fondamentale che permettei ai biancocelesti di portarsi addirittura a meno uno dalla capolista Juventus. Un momento davvero d’oro per la squadra di Inzaghi, che non ha nessuna intenzione di fermarsi quest’anno. Gioco, idee e gol non mancano alla Lazio, che continua a sognare quello scudetto diventato non più una chimera. La posizione in classifica obbliga Immobile e compagni a crederci, soprattutto in vista del prossimo impegno in campionato, che vedrò i biancocelesti affrontare all’Olimpico l’Inter. Uno scontro diretto che vale a questo punto un pezzetto di Serie A, dal momento che i nerazzurri sono l’altra candidata alla vittoria del campionato. Ci sarà comunque tempo per pensare a domenica prossima, intanto la Lazio si gode il momento e sogna in grande: lo scudetto non è più un’utopia.

