Strascico polemico nel finale di Parma-Lazio, gli emiliani non le mandano a dire all’arbitro Di Bello, colpevole di non aver riguardato al Var un fallo su Cornelius in area di rigore.

Nel post gara è una furia Roberto D’Aversa ai microfoni di Sky Sport, le parole dell’allenatore del Parma sono velenosissime: “da tutte le immagini si vede che è rigore netto, cosa dobbiamo commentare? Stasera faccio fatica. Sapete qual è il problema? Quando i ragazzi sono i più corretti del campionato, si passa per stupidi. E’ inutile che l’arbitro faccia il simpatico nell’intervallo, ha detto a Cornelius che si è buttato e Cornelius è il giocatore più corretto a livello europeo. Io cosa devo dire ai miei ragazzi stasera? Gli alibi non si creano ma oggi faccio fatica a dir loro questo. Ripeto, è inutile che faccia il simpatico nell’intervallo. Evidentemente non è andato a vedere il VAR perché avrebbe dovuto dare il rigore. Le parole di Simone, che è un amico, mi fanno dispiacere. Se non si utilizza neanche il VAR, siamo tornati indietro. Quello che abbiamo visto è palese, gli errori capitano, ma non andare a vedere non è accettare un errore, vuol dire non essere corretti. Prendere un giallo per un calcio alla bottiglia e poi succedono queste cose…, non posso tacere o passo per stupido“.

