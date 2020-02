Il caso Gervinho continua a tenere banco in casa Parma, anche se pare che alcuni passi avanti siano stati compiuti.

Il club emiliano ha messo ormai da qualche giorno fuori rosa l’attaccante ivoriano, colpevole di aver forzato la cessione non presentandosi a ben tre allenamenti. Un comportamento che non è piaciuto a D’Aversa, che ha deciso di fare a meno di lui nelle ultime partite. Adesso però Gervinho potrebbe tornare a disposizione, ma deve prima chiedere scusa sia all’allenatore che ai propri compagni di squadra, sorpresi da quanto accaduto. Si va dunque verso il completo reintegro in rosa per l’ex Roma, che dovrà comunque pagare una pesante multa per il comportamento tenuto negli ultimi giorni di mercato.

