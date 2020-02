Il caso Gervinho sembra definitivamente chiuso in casa Parma, l’attaccante ivoriano ha chiesto scusa alla squadra e, nella giornata di oggi, è stato reinserito in gruppo dopo aver lavorato a parte negli scorsi giorni per una decisione di D’Aversa.

L’ex Roma dunque adesso è a disposizione dell’allenatore in vista dei prossimi impegni agonistici, ma difficilmente verrà schierato titolare già nella gara contro il Sassuolo. Sulla questione si è soffermato il ds Faggiano ai microfoni di Sky Sport: “il ragazzo sta bene, è a Parma. Se poi giocherà lo vedremo. Dipende da più fattori. Ha sbagliato a saltare per tre giorni gli allenamenti, poi le altre cose nel calcio ci possono stare. Lo abbiamo multato. Non si tratta di pace, sono dei meccanismi di mercato che esistono e che esisteranno sempre. Questa diatriba non ci ha fatto piacere, ma adesso il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra. Di tutto ciò che è successo, la sua mancanza è stata non venire agli allenamenti per tre giorni: un comportamento del genere non va bene, se lo facessero tutti la domenica non giocherebbe nessuno. Comunque Gervinho ora è in rosa, se giocherà dipende dall’allenatore e da come sta fisicamente. Se c’è una cosa che posso assicurare, però, è che lui non voleva andare via“.

