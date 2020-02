Situazione tesissima in casa Paris Saint-Germain, è un tutti contro tutti dopo il ko rimediato a Dortmund nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Un 2-1 amarissimo che ha scoperchiato il vaso di Pandora, facendo uscire diatribe interne e malumori finora mal celati. Dopo lo sfogo di Neymar, ci ha pensato il fratello di Kimpembe a scagliarsi contro Tuchel, insultando pesantemente l’allenatore in una propria Instagram Story: “Tuchel vai a farti fottere, figlio di puttana“. Parole durissime che sicuramente non faranno piacere all’allenatore tedesco, che dovrà risolvere tutte queste delicate questioni interne in vista del match di ritorno, in programma il prossimo 11 marzo.

Ptdrrrr le frère de Kimpembe j’suis morte 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/3pCyN4i7Iw — . (@sabxnl) February 18, 2020



