Nell’anticipo del sabato la P2P Smilers Baronissi, sulla scia del buon finale di Regular Season, si conferma in un periodo di ottima forma battendo con un netto 3-0 il Club Italia Crai. Nella vittoria delle ragazze di Barbieri ci sono i punti di Esdelle (17) e Bartesaghi (9), gli ace di Norgini e De Lellis (2 a testa) ma anche le difese impossibili, i tanti palloni sporcati a muro, la capacità e la pazienza di rimontare due volte l’avversaria in momenti importanti della partita. Le irnine ottengono il quarto 3-0 consecutivo tra le mura amiche salendo a quota 19 punti in classifica. La rincorsa salvezza si prospetta più avvincente che mai.

IL TABELLINO

P2P SMILERS BARONISSI – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-19 25-16 25-21) – P2P SMILERS BARONISSI: Ferrara 5, Martinuzzo 4, De Lellis 4, Bartesaghi 9, Travaglini 3, Esdelle 17, Ferrara (L), Norgini 2. Non entrate: Peruzzi, Panucci, D’Arco (L), Sestini, Amaturo. All. Barbieri. CLUB ITALIA CRAI: Gardini 7, Nwakalor 5, Frosini 10, Populini 8, Kone 5, Monza, Panetoni (L), Ituma 7, Pelloia 2, Sormani. Non entrate: Marconato, Bassi, Trampus (L), Graziani. All. Bellano. ARBITRI: Nicolazzo, Stancati. NOTE – Durata set: 25′, 21′, 27′; Tot: 73′.

CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE

SECONDA FASE

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA

POOL PROMOZIONE

Domenica 9 febbraio, ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Futura Volley Giovani Busto Arsizio ARBITRI: Pecoraro-Sabia

Volley Soverato – Barricalla Cus Torino ARBITRI: Di Bari-Zingaro

Omag S.G. Marignano – LPM BAM Mondovì ARBITRI: Oranelli-Toni

Itas Città Fiera Martignacco – Conad Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Traversa-Selmi

Geovillage Hermaea Olbia – Delta Informatica Trentino ARBITRI: Mesiano-Brunelli

POOL SALVEZZA

Sabato 8 febbraio, ore 20.00

P2P Smilers Baronissi – Club Italia Crai 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)

Domenica 9 febbraio, ore 17.00

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Exacer Montale ARBITRI: Capolongo-Morgillo

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Cuore di Mamma Cutrofiano ARBITRI: Licchelli-Usai

Green Warriors Sassuolo – Sigel Marsala ARBITRI: Clemente-Dell’Orso

Cda Talmassons – Roana CBF H.R. Macerata ARBITRI: Nava-Marconi

LE CLASSIFICHE

POOL PROMOZIONE

Omag S.Giov. In Marignano 50; Delta Informatica Trentino 49; Volley Soverato 38; Eurospin Ford Sara Pinerolo 33; LPM BAM Mondovì 33; Conad Olimpia Teodora Ravenna 32; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 30; Barricalla Cus Torino 28; Itas Città Fiera Martignacco 25; Geovillage Hermaea Olbia 24.

