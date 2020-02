Sei vittorie interne su sette partite nel turno infrasettimanale del Campionato di Serie A1 Femminile. L’unica squadra a ottenere il successo in trasferta nella 18^ giornata è la capolista Imoco Volley Conegliano, che passa anche a Bergamo contro la Zanetti con un 3-0 che è più complicato di quanto sembri: Egonu e Sylla a riposo tra le gialloblù, ma Sorokaite e le centrali non le fanno rimpiangere. Sfondano quota 50 le pantere di Daniele Santarelli, inseguite da lontano – ma non troppo – dalla Unet E-Work Busto Arsizio, che conquista i tre punti al PalaYamamay pur concedendo un set alla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Brillano Herbots e soprattutto Washington (18 punti con l’80% offensivo e 5 muri).

La Igor Gorgonzola Novara riscatta la prova opaca di domenica imponendosi per 3-1 sulla Savino Del Bene Scandicci, rafforzando il terzo posto in classifica. Le azzurre di Massimo Barbolini avrebbero la chance per chiudere 3-0, le toscane allungano la contesa ma si arrendono definitivamente nel quarto: spiccano i 7 muri di Cristina Chirichella, i 15 punti con il 71% in attacco di Stefana Veljkovic e gli 11, con il 50% offensivo, di Megan Courtney, premiata con merito MVP.

In quinta posizione la Saugella Monza, che batte in tre set la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta con i 16 punti di Plummer e i 13 di Squarcini, mentre al sesto c’è la èpiù Pomì Casalmaggiore, che rimonta per due volte un set di svantaggio contro la Lardini Filottrano e la spunta al tie-break: i 23 punti di Caterina Bosetti trascinano le compagne, mentre sull’altro lato del campo sono 24 quelli di Nicoletti. Buon punto anche per le marchigiane, che si allontanano ulteriormente dalla penultima posizione.

Bissano i successi di domenica Reale Mutua Fenera Chieri e Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli fanno proprio il derby piemontese contro la Bosca S.Bernardo Cuneo – e l’opposta Grobelna (29 punti) vince il duello tutto belga con Van Hecke (23) -, mentre le leonesse sono protagoniste del 3-1 su Il Bisonte Firenze, alla prima senza Caprara in panchina. Chieri è al settimo posto in solitaria, mentre Brescia sale al decimo, con Mingardi (anche oggi 29 punti) sempre più leader della classifica delle marcatrici del Campionato.

