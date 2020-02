Il derby di Firenze è della Savino Del Bene Scandicci. Nell’unico match della 20^ giornata disputato domenica, le ragazze di Luca Cristofani si impongono su Il Bisonte per 3-1.

Di fronte ai 3.500 spettatori del Nelson Mandela Forum, è grande spettacolo per almeno due set e mezzo (il secondo chiuso per 31-29 in favore delle bisontine); quindi le ospiti recuperano dal 4-8 nel terzo e prendono il largo imponendosi nettamente nei due parziali successivi. I tre punti consentono loro di salire temporaneamente al terzo posto in classifica a quota 39 punti, mentre la truppa di Marcello Cervellin resta in ottava posizione con 24.

Brillano tutte le attaccanti della Savino Del Bene, orchestrate sapientemente da Malinov. Bricio, eletta MVP, è la top scorer con 22 punti, mentre Pietrini, al rientro dopo l’infortunio al dito, ne sigla 20 e Slotjes ne aggiunge 18. Tra le padroni di casa, decisamente più in palla rispetto alle precedenti uscite, in doppia cifra Daalderop (15), Nwakalor (13) e Foecke (12).

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 20^ GIORNATA

Sabato 22 febbraio, ore 21.00 (diretta Rai Sport HD)

Saugella Monza – èpiù Pomì Casalmaggiore 3-2 (20-25 26-24 25-20 19-25 15-11)

Domenica 23 febbraio, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Igor Gorgonzola Novara – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta ARBITRI: Braico-Pristerà ADDETTO VIDEO CHECK: Marigliano

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (21-25 31-29 16-25 14-25)

Unet E-Work Busto Arsizio – Zanetti Bergamo ARBITRI: Frapiccini-Saltalippi ADDETTO VIDEO CHECK: Rezzonico

Reale Mutua Fenera Chieri – Lardini Filottrano ARBITRI: Prati-Papadopol ADDETTO VIDEO CHECK: Difrancesco

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Sobrero-Palumbo ADDETTO VIDEO CHECK: Grassi

Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Feriozzi-Oranelli ADDETTO VIDEO CHECK: Spiazzi

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 54; Unet E-Work Busto Arsizio 48; Savino Del Bene Scandicci* 39; Igor Gorgonzola Novara 38; Saugella Monza* 36; èpiù Pomì Casalmaggiore* 34; Reale Mutua Fenera Chieri 27; Zanetti Bergamo 24; Il Bisonte Firenze* 24; Bosca S.Bernardo Cuneo 23; Banca Valsabbina Millenium Brescia 21; Lardini Filottrano 17; Bartoccini Fortinfissi Perugia 12; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8.

* una partita in più

