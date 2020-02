Un match bellissimo, combattuto ed equilibrato fino alla fine ha aperto ufficialmente la 20^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Alla Candy Arena, si sfidavano nell’anticipo su RaiSport, le padroni di casa della Saugella Monza, reduci dalla bella vittoria di Jesi su Filottrano, e l’ èpiù Pomì Casalmaggiore, un punto dietro le brianzole ed alla ricerca del sorpasso in classifica proprio in casa di Ortolani e compagne.

Parisi deve fare ancora a meno di Skorupa – infortunata ancora al polso – e si affida quindi alle mani di Isabella di Iulio in cabina di regia, con Ortolani opposto, Danesi e Heyrman al centro, Orthmann e Plummer in posto quattro, e Parrocchiale libero, mentre risponde Gaspari con la diagonale Antonijevic-Cuttino, capitan Bosetti e Carcaces in posto quattro, Stufi e Popovic al centro e libero Spirito.

Finisce al quinto set un match bellissimo, dall’inizio alla fine, dove alla fine a spuntarla sono le padroni di casa, che trovano la forza di superare nei punti finali le casalasche, rispedendo così al mittente il tentativo di sorpasso.

Monza che si porta momentaneamente al quarto posto a 36 punti insieme a Scandicci, mentre Bosetti e compagne portano a casa un punto che potrà comunque rivelarsi prezioso alla fine della regular season.

La 20^ giornata proseguirà domani con le altre sei sfide in diretta su PMGSport, SportMediaset ed LVFTV. Al PalaVerde la capolista Imoco Volley Conegliano ospiterà la Bosca San Bernardo Cuneo per il “derby della bollicine”, mentre sarà derby lombardo tra Unet E-Work Busto Arsizio e Zanetti Bergamo, e derby toscano tra Il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci. Partite casalinghe per la Igor Gorgonzola Novara che riceverà al PalaIgor la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, e per la Reale Mutua Fenera Chieri, che tornerà in casa ad ospitare la Lardini Filottrano. Chiuderà il turno la sfida del PalaGeorge di Montichiari, decisiva in chiave salvezza, tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Bartoccini Fortinfissi Perugia.

