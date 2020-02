C’è voluta una maratona in pieno stile sanremese per decretare la vincitrice dell’anticipo televisivo di Rai Sport tra Lardini Filottrano e Bartoccini FortInfissi Perugia. Una partita dai due volti quella andata in scena al PalaTriccoli di Jesi, nei primi due parziali sono le ospiti a spingere sull’acceleratore e aggiudicarsi entrambi i set. Nella seconda parte le ragazze di Schiavo ritornano prepotentemente in partita non lasciando scampo alle avversarie. Nel quinto e decisivo set è lotta aperta senza esclusioni di colpi, al cambio di campo il punteggio è in equilibrio, 7-8 per le ospiti ma alla fine sono le marchigiane a spuntarla con un perentorio 15-12.

Con questo successo la Lardini Filottrano si tiene a debita distanza dalla zona retrocessione, ora distante 6 lunghezze. In casa umbra resta l’amaro in bocca per un’occasione sprecata dopo un ottimo approccio al match. Domenica tutte le restanti gare di giornata in diretta streaming su PMG.it, LVFTV e Sportmediaset.it.

IL TABELLINO

LARDINI FILOTTRANO – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-2 (22-25 18-25 25-19 25-13 15-12) – LARDINI FILOTTRANO: Papafotiou 5, Partenio 12, Moretto 10, Nicoletti 21, Angelina 7, Sobolska 1, Bisconti (L), Mancini 11, Bianchini 6. Non entrate: Cor, Sopranzetti, Chiarot, Pirro, Gitti. All. Schiavo. BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Crncevic 1, Casillo 6, Montibeller 26, Bidias 11, Strunjak 5, Demichelis 2, Cecchetto (L), Angeloni 9, Lazic 1, Raskie, Menghi, Bruno. Non entrate: Mio Bertolo. All. Bovari. ARBITRI: Piana, Canessa. NOTE – Durata set: 33′, 27′, 29′, 30′, 18′; Tot: 137′.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 17^ GIORNATA

Sabato 8 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Domenica 9 febbraio, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Zavater-Tanasi ADDETTO VIDEO CHECK: Vangone

Savino Del Bene Scandicci – Saugella Monza ARBITRI: Cerra-Sobrero ADDETTO VIDEO CHECK: Viterbo

Zanetti Bergamo – èpiù Pomì Casalmaggiore ARBITRI: Giardini-Simbari ADDETTO VIDEO CHECK: Di Gaetano

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Saltalippi-Frapiccini ADDETTO VIDEO CHECK: Gianninò

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Papadopol-Braico ADDETTO VIDEO CHECK: Martinelli

Imoco Volley Conegliano – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta ARBITRI: Piubelli-Turtù ADDETTO VIDEO CHECK: Tonato

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 45; Unet E-Work Busto Arsizio 39; Igor Gorgonzola Novara 35; Savino Del Bene Scandicci 32; èpiù Pomì Casalmaggiore 28; Saugella Monza 26; Il Bisonte Firenze 24; Reale Mutua Fenera Chieri 21; Zanetti Bergamo 20; Bosca S.Bernardo Cuneo 19; Banca Valsabbina Millenium Brescia 16; Lardini Filottrano* 16; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 10; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8.

*una partita in più

