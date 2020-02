Certe parole, dette da un padre, fanno sempre male. Andes Nara, padre di Wanda Nara, ha ormai da tempo un rapporto alquanto conflittuale con la figlia che non gli ha mai perdonato l’aver difeso Maxi Lopez dopo la loro separazione. Dopo l’ultimo attacco mediatico, il padre di Wanda Nara è tornato alla carica ai microfoni di ‘El Show del espectaculo’, sottolineando come la figlia Wanda sia stata attratta dai soldi di Mauro Icardi: “se mia figlia sta con Icardi per i soldi? C’è sempre interesse per il denaro e la bellezza, questo crea i presupposti per l’amore. Ovviamente, se non fosse stato un calciatore… Che dire, c’è sempre un certo tipo di interesse all’inizio. E’ un qualcosa di seducente essere un calciatore. Ma c’è da dire che comunque lui non l’avrebbe notata se lei non fosse così bella e sensuale“.

Valuta questo articolo