Il padre di Novak Djokovic ci va giù durissimo contro il pubblico degli Australian Open. Il signor Srdjan ha commentato la recente esibizione del figlio in terra australiana, con tanto di leggeri screzi con il pubblico a causa del tifo avverso, come avvenuto ad esempio contro Federer. Djokovic senior ha parlato dell’atteggiamento del pubblico, in relazione anche alla finale contro Thiem quando in pochi hanno supportato Nole, ecco le sue parole riportate da TennisWorld:

“Sul Campo Centrale degli Australian Open gioca il sette volte vincitore del torneo, giocatore che non ha mai perso una finale a Melbourne, contro un austriaco… eppure le persone tifano proprio per lui, per l’austriaco. Non oso immaginare la mancanza di rispetto verso Novak. E’ una cosa incredibile, eppure accade lo stesso anche a Londra, New York… a Parigi va un po’ meglio, ma lo stesso non si può dire di Madrid. E’ uno sport per ricchi, la gente non riesce a comprendere che anche una persona proveniente da una nazione piccola e povera come la Serbia possa essere il più forte giocatore degli ultimi dieci anni”.

