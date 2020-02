Dall’Inghilterra arriva una clamorosa notizia riguardante un episodio che ha visto Odion Ighalo come sfortunato protagonista. L’attaccante nigeriano, neo acquisto del Manchester United, si trovava sui campi dell’università di Wythenshawe per una sessione di allenamento. Alcune studentesse della formazione di calcio femminile, entrate nel centro sportivo, non lo hanno riconosciuto e gli hanno intimato di andarsene. Una volta chiarito il malinteso, le ragazze hanno chiesto scusa e la situazione è stata risolta con un selfie.

