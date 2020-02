La Mercedes nel mirino: il team di Brackley ha portato oggi in pista, nella seconda giornata dei test di Barcellona, un’importante novità. Il volante della nuova monoposto, infatti, oltre a girare a destra e sinistra si sposta anche in avanti e indietro, aiutando così le gomme e migliorando l’aerodinamicità.

Una novità dichiarata legale dalla FIA, che ancora però vuole accertarsi che non crei problemi di sicurezza al pilota. E’ stato Lewis Hamilton, sceso in pista questa mattina, a parlare del nuovo movimento del volante: “stiamo cercando di capire di interpretare nel modo giusto la macchina ma al momento ancora non sappiamo, a livello di sicurezza non abbiamo avuto problemi oggi, la FIA ha dato via libera al processo e secondo me è incoraggiante che il mio team continua ad innovare, a stare davanti rispetto alla concorrenza e questo è dovuto alle grandi menti che lavorano nel team e speriamo che sia una soluzione che vada a nostro vantaggio“, ha affermato il campione del mondo di F1.

Valuta questo articolo