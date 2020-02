CUPRA Leon sta arrivando. Il 20 febbraio, CUPRA festeggerà l’inaugurazione della sua nuova sede, il CUPRA Garage, presentando la nuova famiglia CUPRA Leon, che comprende i modelli stradali e da gara. La nuova CUPRA Leon sarà la prima Leon con logo CUPRA, nonché la più sorprendente mai uscita dalla linea di produzione, ed è sicuramente destinata a segnare nuovi standard in tanti altri modi. Dal design che la distingue dalla concorrenza, alla gamma di propulsori ad alte prestazioni, la nuova CUPRA è stata sviluppata per diventare un punto di riferimento nel segmento.

“L’attuale Leon CUPRA è stata un bestseller, con quasi 44.000 unità vendute”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “Con il lancio della nuova CUPRA Leon rafforzeremo il marchio CUPRA, dando una nuova identità a una vettura già di per sé emblematica. La nuova CUPRA Leon sarà un KING OF LEONS”. Il doppio appuntamento è quindi per il 20 febbraio p.v., con la presentazione della nuova famiglia CUPRA Leon e l’inaugurazione del CUPRA Garage.

