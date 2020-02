Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La nuova classifia WTA aggiornata al 17 febbraio 2020 vede ancora al comando Ashleigh Barty con oltre 2000 punti di vantaggio su Simona Halep. Completa il podio Karolina Pliskova. Perde due posizioni Elina Svitolina (6ª), scavalcata da Bencic e Andreescu. Completano la top 10 WTA Kenin, Bertens, S. Williams e Osaka. Jasmine Paolini perde due posizioni (96ª) ma resta in top 100 a differenza di Camila Giorgi che, con due posizioni in meno, diventa 102ª.

La nuova classifica WTA:

Ashleigh Barty (Aus) 8367 (–) Simona Halep (Rou) 5796 (–) Karolina Pliskova (Cze) 5290 (–) Belinda Bencic (Sui) 4720 (+1) Bianca Andreescu (Can) 4665 (+1) Elina Svitolina (Ukr) 4650 (-2) Sofia Kenin (Usa) 4495 (–) Kiki Bertens (Ned) 4335 (–) Serena Williams (Usa) 3915 (–) Naomi Osaka (Jpn) 3626 (–)

Di seguito la posizione delle italiane nella nuova classifica WTA:

Jasmine Paolini 689 (-2) Camila Giorgi 654 (-2) Martina Trevisan 413 (+2) Giulia Gatto-Monticone 406 (-4) Elisabetta Cocciaretto 391 (-4) Sara Errani 321 (-2) Martina Di Giuseppe 315 (-2) Martina Caregaro 190 (-2) Stefania Rubini 176 (-4) Jessica Pieri 174 (-7)

