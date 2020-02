Nel Tour ATP è stata una settimana nella quale molti dei big non sono scesi in campo nei vari tornei in giro per il mondo. Monfils è stato uno dei pochi a giocare e lo ha fatto anche molto bene, vincendo il torneo di Montpellier, sconfitto in semifinale invece Goffin il quale conquista la posizione numero 10 del seeding. Di seguito la classifica dei Top10 ed anche i Top 100 italiani.

1.Novak Djokovic (SRB) 9720 punti

2.Rafael Nadal (ESP) 9385 punti

3.Roger Federer (SUI) 7130 punti

4.Dominic Thiem (AUT) 7045 punti

5.Daniil Medvedev (RUS) 5890 punti

6.Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745 punti

7.Alexander Zverev (GER9 3885 punti

8.Matteo Berrettini (ITA) 2860 punti

9.Gael Monfils (FRA) 2860 punti

10.David Goffin (BEL) 2600 punti

ITALIANI NELLA TOP-100 (10 febbraio)

8.Matteo Berrettini 2860 punti

11.Fabio Fognini 2400 punti

49.Lorenzo Sonego 980 punti

73.Marco Cecchinato 758 punti

79.Jannik Sinner 710 punti

86. Stefano Travaglia 668 punti

98.Andreas Seppi 601 punti

99.Salvatore Caruso 600 punti

