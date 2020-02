Novak Djokovic è impegnato in queste ore nel torneo di Dubai, a margine del quale è stato intervistato in merito alla questione Federer. Il suo grande rivale Roger ha comunicato di doversi fermare a causa di un’operazione al ginocchio, tornerà dunque per la stagione erbivora.

“Il tennis ha bisogno di Federer. Roger è sempre Roger e speriamo tutti che si riprenderà presto. È stata una sorpresa, non posso negarlo. Sapevo che non era al meglio fisicamente in Australia, ma penso che nessuno sapesse la reale entità dell’infortunio. Mi rattrista vedere Roger e Kevin Anderson fermarsi così a lungo”, le parole riportate da Tennisworld. Dunque Djokovic sorpreso dalla decisione di Federer, il tennista serbo si augura un ritorno rapido per l’amico e collega di mille battaglie.

Valuta questo articolo