Con un netto 6-1 6-2, Novak Djokovic si assicura il passaggio al secondo turno del torneo di Dubai. Il tennista serbo era impegnato in questo pomeriggio contro il tunisino Jaziri, impegno non certo duro per un tennista del suo calibro. Nole ha confermato il pronostico, andando a vincere dominando l’incontro in lungo ed in largo. Adesso sul camino di Djokovic ci sarà il tedesco Kohlschreiber, anch’esso vincitore oggi contro una wild card. Massimo risultato con il minimo sforzo per Nole in questo primo turno a Dubai, il serbo è parso in ottima forma.

