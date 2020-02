Neymar e le assenze tattiche. Il fuoriclasse brasiliano è ben noto per aver saltato, periodicamente, alcuni impegni con le proprie squadre di club collegati ad eventi importanti della sua vita (come il suo compleanno, ndr), utilizzando scuse spesso discutibili. In passato, Neymar si è giocato spesso la carta dell’infortunio, una sfortuna sempre presente proprio a ridosso di eventi ‘importanti’. Questa volta, dalla Francia ne sono sicuri, il mezzo utilizzato per avere un weekend libero dagli impegni con il PSG è stato un cartellino rosso.

Neymar si è fatto espellere nel finale di PSG-Bordeaux ricevendo il secondo giallo in pieno recupero. Una leggerezza che può capitare a tutti, se non fosse che a Rio ci sono i festeggiamenti per il Carnevale. O’Ney aveva dichiarato di voler rinunciare alle celebrazioni, ma si sa: il richiamo del Carnevale è spesso irresistibile, specialmente per i brasiliani…

