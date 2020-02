Zion Williamson continua a stupire. Dopo lo stop forzato per diversi mesi, dovuto ad un infortunio subito nella preseason, il rookie dei Pelicans sembra voler recuperare il tempo perduto a suon di grandi prestazioni. Il prodotto di Duke ha segnato 28 punti contro Golden State, facendo registrare 25 o più punti in 4 gare consecutive tirando con il 57% dal campo: numeri che un rookie non metteva insieme dai tempi di Michael Jordan.

