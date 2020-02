“Questo ragazzo, Trae Young, sa prevedere il futuro. Aveva ragione. La partita era finita“. Si era espresso così Jimmy Butler, al termine della scorsa partita fra Miami Heat e Atlanta Hawks, prendendo in giro Trae Young e il suo “it’s over” urlato troppo presto, prima della rimonta della franchigia californiana.

Tornati l’uno di fronte all’altro, Trae Young non ha perso l’occasione di servire la sua vendetta. Dopo 50 punti segnati e la vittoria dei suoi Hawks, il giovane talento di Atlanta ha scritto sui social: “per vostra informazione Jimmy Butler aveva ragione, prevedo il futuro… sapevo come sarebbe andata con largo anticipo“.

Valuta questo articolo