I Philadelphia 76ers hanno le carte in regola per puntare a qualcosa di più di un’onesta postseason ma, nonostante il ‘The Process’ sia ormai completo, i risultati faticano ad arrivare. In un momento non proprio positivo della stagione, i tifosi hanno sfogato il proprio malcontento fischiando la squadra contro i Bulls, specialmente Joel Embiid. Il centro camerunese, leader della franchigia, ha risposto con una tripla e il dito davanti al naso per zittirli.

Poi nel post gara non si è trattenuto: “non me ne frega nulla di come sembra. Sto solo giocando a pallacanestro. Cercando di tornare me stesso e star bene. Sto solo giocando a basket e cercando di dominare. Grazie“.

Joel Embiid tells the crowd to STFU after this dagger 🗡 pic.twitter.com/BRHlZXtC5w — NBA Central (@TheNBACentral) February 10, 2020

