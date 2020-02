Shaquille O’Neal e Charles Barkley sono due dei personaggi più simpatici del panorama NBA. I due non perdono occasione di punzecchiarsi a vicenda, tanto in tv, quanto sui social. In occasione del compleanno di Barkley, Shaq ha deciso di fargli gli auguri alla sua maniera. L’ex centro dei Lakers ha postato una foto che prende in giro la scarsa forma fisica di Barkley con allegata la frase: “buon compleanno Charles Barkley, ti amo“.

