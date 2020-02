Convocato in extremis per il forfait di DeAndre Ayton, Nicolò Melli ha vissuto a 29 anni il primo All-Star Game della sua carriera. Il cestista dei Pelicans ha raccontato attraverso i social le sue emozioni partendo da quando gli è stata comunicata la notizia, fino al momento del viaggio e della partita. Momenti emozionanti, ma non paragonabili alla stretta di mano con Barak Obama. Il cestista dei Pelicans ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti che lo ha riempito di domande, curioso di consocere tutto sulla sua carriera.

Di seguito il post pubblicato da Nicolò Melli su Instagram:

“ALL STAR GAME E OBAMA, 24 ORE DI EMOZIONI

Una magnifica sorpresa: il mio primo All Star game è stato questo. Una sorpresa poterlo giocare: esser convocato all’ultimo momento ha reso ancor più forte l’emozione. Una sorpresa incontrare Obama: ero preparato all’idea di potermi imbattere in qualche leggenda Nba, ma trovarmi a tu per tu con l’ex presidente degli Stati Uniti è stato davvero inaspettato. All Star game significa anche questo: vedere Obama che ti viene incontro porgendoti la mano. ‘Da dove vieni? Dove giochi? In quale parte d’Italia sei nato?’, mi ha chiesto colui che è stato il leader più potente del mondo. Prima di salutarmi nella mia lingua con un cortesissimo ‘Buongiorno’.

Il buongiorno l’avevo visto fin dalla mattina precedente, giorno della gara con Oklahoma. Viene da me il vicepresidente Griffin e mi dice: ‘Complimenti Nik, sei stato selezionato all’All Star game’. Siccome io e lui scherziamo spesso, non voglio credergli. Quando capisco che è tutto vero, entro in un vortice emotivo pazzesco, un po’ per il brivido della notizia, un po’ perché ci sono da rifare tutti i piani. Non più partire per le Bahamas la mattina dopo, ma prendere il volo per Chicago la sera stessa. E’ come se la mia vita avesse un’improvvisa accelerazione: in questo caso, piacevole e gradita.

Da lì inizia una rapida sequenza, in perfetto stile Nba: dopo un paio d’ore, so nei dettagli cosa mi aspetta. Sbarco a Chicago alle 2,30 di notte, sveglia presto e dalle 8,30 in poi conferenza stampa, allenamento di gruppo, incontri vari (Isiah Thomas e Steve Nash, fra gli altri), seduta di social e foto, pranzo al volo, trasferimento all’arena e partita, che in questa occasione è meno coinvolgente del contorno. Finito tutto, posso tornare al programma originario e andare alle Bahamas. In valigia metto più cose del previsto: il grande entusiasmo del pubblico, la carica dei ragazzi con cui ho giocato, il clima di festa della giornata. Oltre, ovviamente, a quella stretta di mano che, fino a 24 ore prima, era impensabile“.

