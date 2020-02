Dopo aver saltato 15 gare per un infortunio al ginocchio, Karl-Anthony Towns dovrà stare nuovamente fuori per infortunio. Il cestista dominicano è fermo dalla gara precedente all’All-Star Game e non ha ancora recuperato da un problema al polso sinistro. Coach Ryan Saunders ha parlato di ‘tempo indeterminato‘ alla richiesta dei media di specificare le tempistiche di recupero di KAT.

