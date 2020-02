I fratelli Morris si riuniranno presto a Los Angeles, seppur in squadre diverse. Dopo il passaggio di Marcus Morris ai Clippers, il fratello Markieff Morris sarà a breve un cestista dei Los Angeles Lakers.

Due fratelli rivali in due franchigie che probabilmente lotteranno per un posto nelle Finals. Marcus Morris ha aperto alla sfida, pur dicendosi contento di allenarsi e magari condividere casa con il fratello Markieff: “è mio fratello. Ha deciso di andare nella parte peggiore di L.A. Penso che assisterò a tutte le sue partite allo Staples Center, so che può sembrare strano che vada a tutte le sue partite, ma molto probabilmente sarà così. Magari prenderemo anche una casa assieme. Se uno di noi due vince, vinciamo entrambi. Certamente io sono un Clipper però noi siamo così. Adoro vincere, sono anche molto competitivo. Sarà forse la prima volta che due giocatori di squadre rivali si alleneranno insieme. Sarà molto bello“.

