Nonostante abbia contribuito a rendere grande la storia dei Los Angeles Lakers, Magic Johnson non ha preso le parti dei gialloviola nella disputa su chi sia, in questo momento, la squadra favorita per la vittoria del titolo. L’ex pointguard losangelina ha infatti sottolineato come ai Lakers serva un terzo scorer per essere alla parti dei Clippers.

Intervistato a margine dell’All-Star Game, Magic Johnson ha dichiarato: “se prendiamo i due roster dalla A alla Z, probabilmente i Clippers hanno una panchina migliore. Anthony Davis e Lebron James saranno le chiavi e domineranno la serie… Ma avremo bisogno di un terzo scorer. LeBron James? Ora che ha spesso la palla in mano, come una vera point guard, il suo modo di giocare è molto simile al mio. Sono contento per lui, sta disputando una stagione da MVP“.

Valuta questo articolo