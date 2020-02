Non esiste soltanto il basket, anche se sei LeBron James. Il numero 23 dei Lakers è un’icona della pallacanestro, un totem dello sport americano e mondiale, ma anche un punto di riferimento per la comunità afroamericana, una fonte d’ispirazione per giovani e meno giovani, non soltanto a livello sportivo ma soprattutto per gli ideali che incarna.

LeBron James ne è ben conscio e porta avanti con fierezza la sua ‘missione’. Intervistato all’NBA Media Day che ha preceduto l’All-Star Game, LeBron James ha dichiarato: “per me non c’è solo il basket e non mi è mai importato solo del basket. So quante persone si ispirano a me. Molti mi prendono d’esempio anche se non giocano a basket. Proprio per questo sono sicuro che posso dare molto oltre che giocare a pallacanestro. Cercherò sempre di ispirare i giovani in tutto il mondo e dare il giusto esempio così anche le loro vite ne risentiranno positivamente”.

