Avere LeBron James come volto delle proprie pubblicità è un successo assicurato, ma il giocatore più forte dell’NBA ha un costo che non tutti i brand possono permettersi. Pensate al rapporto costi-benefici dell’avere LeBron James che mostra il marchio di un’azienda… gratuitamente. È quanto accaduto durante la partita fra Lakers e Pelicans che ha visto il numero 23 losangelino mangiare caramelle Red Vines in panchina. La scatola, inquadrata dalle telecamere, è finita nelle tv e nei social di tutto il mondo regalando, secondo l’analista Darren Rovell, una pubblicità di 2.6 milioni di dollari all’azienda.

Hershey’s Twizzlers have consistently crushed American Licorice Company’s Red Vines (it’s roughly 75 to 15 market share in the US licorice space). Is LeBron eating Red Vines on the bench last night the David vs Goliath boost they needed? pic.twitter.com/GB28YJG4yU

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 26, 2020