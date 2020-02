Alla corte del Re per non sfigurare. Zion Williamson, etichettato come ‘nuovo LeBron James’, davanti al numero 23 dei Lakers ha messo insieme 29 punti, 6 rimbalzi e 3 assist senza però riuscire a trascinare i Pelicans al successo. Poco male, visto che la sua prova è stato ugualmente degna degli elogi di LeBron James che, dal canto suo, ha messo a referto 40 punti, 8 rimbalzi e 6 assist regalando ai Lakers la vittoria.

Nel post gara, LeBron James ha speso parole d’elogio per Zion Williamson dichiarando: “il ragazzino è speciale! Nel gioco frenetico ed ad alti ritmi di oggi il suo stile si adatta perfettamente. Il modo in cui i Pelicans hanno giocato si adatta perfettamente allo stile di Zion“.

