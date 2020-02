Stesso palazzetto, stesso canestro, stessa schiacciata ma persone diverse. LeBron James ha, involontariamente, replicato alla perfezione una famosa schiacciata del compianto Kobe Bryant, grande amico del 23 dei Lakers, nonchè idolo della tifoseria gialloviola.

LeBron ha dichiarato: “avete mai visto il film ‘The 6th Man?’ Kobe è sceso in Terra, si è reincarnato in me e mi ha regalato quella schiacciata. Ho saltato, e nel mentre ho realizzato… è incredibile come sia esattamente la stessa schiacciata, nello stesso esatto canestro in cui l’ha fatta Kobe, qualcosa come 19 anni fa. È stato davvero bello. È davvero, davvero, davvero fantastico che questa giocata faccia parte del mio legame con Kobe. Sono felice di averla fatta con la divisa dei Lakers“.

