Markieff Morris ha fatto il suo esordio con i Los Angeles Lakers nella sfida vinta contro i New Orleans Pelicans, partita nella quale LeBron James ha fatto la voce grossa con 40 punti segnati. Il neo giocatore dei Lakers si è detto entusiasta all’idea di indossare la casacca purple and gold e di condividere il campo con il migliore al mondo: “è stato fantastico, non vedevo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni. Sono felice per questa opportunità. Alla fine ero stanchissimo, non giocavo da due settimane e mezzo. Sto cercando di ritornare in forma. Con LeBron devi trovare il tuo posto in campo, cercare di giocare per lui. È il migliore sul parquet. Rende tutto molto più facile per noi. Siamo fortunati ad avere un giocatore così speciale. Per me è fantastico. È fantastico vestire il giallo ed il viola. Crescere nello stesso posto di Kobe (Philadelphia, ndr)… mettere questa divisa è speciale. È speciale essere parte di questo gruppo, sono felice di essere qui“.

