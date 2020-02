Kevin Durant non è mai banale nelle sue dichiarazioni anzi, spesso e volentieri quando apre bocca genera grande polemica. Intervistato al podcast ‘All The Smoke’, KD non ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare i Thunder nel 2016. Semplicemente troppo scarsi: “ad OKC ho sempre giocato assieme a grandissimi atleti, ma in realtà nella squadra erano in pochi ad essere veramente talentuosi, non c’erano tiratori o portatori di palla e ball handlers. Dentro di me pensavo di aver bisogno di un cambiamento. E questo già prima che iniziasse la stagione 2016. Ero davvero stanco di essere l’unico della squadra a mettere i tiri in sospensione, di essere l’unico a segnare con una certa continuità i tiri da 3“.

