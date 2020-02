Fuori per l’intera stagione a causa di un brutto infortunio, Kevin Durant riesce comunque a far parlare di sè. In una recente intervista riportata da NBC sports, KD ha svelato le tempistiche del suo addio agli Warriors, raccontando di aver preso in considerazione le destinazioni Clippers e Knicks: “sapevo che sarei andato via da metà della scorsa stagione. Era una cosa che si percepiva, una separazione tra due persone. Tutti aspettavano la mia decisione nella free agency, gli allenatori, i miei compagni, i media. Era gennaio e mi dicevo ‘pensa solo a giocare’. Quello che volevo fare era giocare. Ogni giorno andavo in allenamento e tenevo la mia testa giù. Senza dire tanto. Non ero troppo felice e sia gli allenatori che i compagni hanno iniziato a pensare che qualcosa non andasse nel verso giusto. Ma io in realtà ero concentrato sull’obiettivo finale ossia vincere il terzo titolo in fila. I miei metodi possono non piacere ma è così che faccio, come approccio il gioco della pallacanestro. Nella free agency ho valutato i Clippers, ho pensato anche ai Knicks ma volevo davvero giocare per i bianco-neri (Nets). Mi piace il brand e Brooklyn è una città calda che aveva bisogno di una nuova fiammella, di una nuova dose di pallacanestro“.

