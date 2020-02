Fra James Harden e Giannis Antetokounmpo non corre buon sangue. I due, in lotta per l’MVP della regular season della passata stagione, non se le sono mandate a dire nel corso del tempo, specialmente quando il suddetto premio è stato assegnato al cestista dei Bucks. Prima dell’All-Star Game di quest’anno, Antetokounmpo ha scoccato una frecciatina nei confronti del rivale, snobbandolo al momento di scegliere le squadre con un “voglio qualcuno che passi la palla nel mio team”.

Intervistato da Rachel Nichols di ESPN, James Harden ha risposto al fuoco con parole taglienti: “penso di avere una media assist superiore a quella di Kembra Walker, quindi non vedo perché dovrebbe far ridere la battuta di Giannis (sull’egoismo in campo di Harden, ndr). Mi piacerebbe essere alto 2 metri e 10 e poter semplicemente correre e schiacciare. Non serve avere alcuna capacità per quello. Invece sono stato ‘costretto’ ad imparare a giocare a basket, a sviluppare delle mie skill personali”.

Valuta questo articolo