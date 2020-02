Sospiro di sollievo in casa Sixers. Gli esami strumentali ai quali Joel Embiid si è sottoposto, per conoscere l’entità dell’infortunio subito contro i Cleveland Cavaliers, hanno confermato una distorsione alla spalla ma senza alcun danno strutturale. Secondo Noah Levick di NBC Sports Philadelphia, Embiid dovrebbe stare fuori una settimana.

Coach Brown ha dichiarato: “il fatto che non ci siano rotture o complicazioni di altro tipo alla spalla è una grande notizia per noi, perché forse è più semplice da gestire sotto alcuni aspetti. Non dobbiamo però sottovalutare il momento delicato della stagione in cui arriva questo stop: l’ultima fase della regular season, senza Ben Simmons sul parquet e con tutta la responsabilità sulle sue spalle. Per lui stare fuori una settimana sembrerà un’eternità, ma per le prospettive della squadra però è una grande notizia: lo riavremo presto in campo con noi“.

Valuta questo articolo