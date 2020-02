In casa Philadelphia 76ers tiene banco la questione legata alle condizioni fisiche di Ben Simmons. Il playmaker australiano non è sceso in campo contro i Brooklyn Nets per un problema alla schiena ed è stato costretto ad abbandonare la sfida contro i Bucks, dopo appena 5 minuti di gioco, per lo stesso problema. Un infortunio che rischia di diventare cronico, eventualità che i Sixers vogliono scongiurare tenendo il giocatore a riposo già a partire dal match contro gli Atlanta Hawks. Nelle prossime ore, secondo Adrian Wojnarowski, Ben Simmons si sottoporrà a dei controlli medici per chiarire l’entità del suo infortunio.

