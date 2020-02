Dopo 6 anni passati in maglia Golden State Warriors, Andre Iguodala è tornato ad affrontare i suoi compagni da avversario. Il cestista dei Miami Heat ha ricordato la sua esperienza in maglia gialloblu con grande emozione, ringraziando compagni e tifosi per tutto il supporto ricevuto negli anni: “dal profondo del mio cuore, voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato, mi hanno supportato per tutto il mio tempo qui. Ogni volta che torno qui mi sento come se fossi a casa mia. Sono appena andato via, ma mi sento come a casa. Vi voglio bene ragazzi. So che i miei fratelli torneranno più forti di prima il prossimo anno, per devastare il campionato per 80 partite. Vi amo“.

