La situazione di Andre Iguodala in maglia Grizzlies è piuttosto strana. L’ex stella degli Warriors è un corpo estraneo alla squadra fin dal suo arrivo in estate, ma Memphis, pur non utilizzandolo, non ha intenzione nè di concedergli il buyout nè di svenderlo. Il risultato: Iguodala non gioca, il suo contratto da 17 milioni occupa il cap e i Grizzlies non lo utilizzano.

Diversi rumor di mercato accostano l’ala piccola 3 volte campione NBA a diverse contender, situazione che non interessa a Dillon Brooks, guardia dei Grizzlies, pronto ad affrontarlo da avversario per fargli capire la qualità dei Grizzlies. Dillon Brooks ha dichiarato ad ESPN: “Andre Iguodala è un grande giocatore, sento che sta facendo la cosa giusta per la sua carriera, ma non ci interessa. Non vuole far parte della nostra squadra: non vedo l’ora che trovino un modo per scambiarlo così da poterci giocare contro e fargli vedere chi sono davvero i Memphis Grizzlies. La sua situazione non è affatto una distrazione, anzi rido di queste cose“.

Valuta questo articolo