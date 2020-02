I tifosi dei Golden State Warriors dovranno pazientare ancora un po’, Stephen Curry non tornerà in campo prima di marzo. Il recupero dall’infortunio alla mano sinistra procede bene, ma il team ha spiegato in un comunicato ufficiale di aver preferito rimandarne il rientro: “il playmaker degli Warriors, Stephen Curry, il quale ha sofferto della rottura della mano sinistra durante la partita NBA contro i Phoenix Suns lo scorso 30 ottobre, ha fatto buoni progressi nel suo percorso riabilitativo nelle scorse settimane e continuerà a lavorare nelle prossime facendo lavori individuali. Sarà quindi rivalutato al termine delle prossime 4 settimane e siamo tutti speranzosi di riaverlo con noi per il mese di marzo“.

Valuta questo articolo