“Gli arbitri hanno pessime gare, così come le squadre possono avere dei passaggi a vuoto. Ma questo non può essere considerato come il problema di una singola partita. Questa è la stessa schifezza che si vede in campo da 20 anni”. Mark Cuban non l’ha toccata piano, del resto non lo ha mai fatto nella sua vita. L’eclettico proprietario dei Dallas Mavericks ha criticato duramente la squadra arbitrale per quanto accaduto nel finale della partita fra Hawks e Mavericks. Un fischio arbitrale su una giocata difensiva dei Mavericks ha preceduto il tap-in con cui John Collins aveva segnato due punti: dopo aver rivisto la giocata, gli arbitri hanno però considerato nulla l’interferenza a canestro, ma non hanno annullato i due punti di Collins arrivati dopo del fischio, convalidandoli.

Le dichiarazioni, seppur comprensibili, non sono passate inosservate e la lega ha deciso di multare Mark Cuban con un’ammenda di 75.000 dollari. Da quanto è il presidente dei Dallas Mavericks, Mark Cuban ha ricevuto complessivamente oltre 1 milione di dollari. Cifra destinata a salire.

