La sua assenza nella vittoria dei Bucks su Sacramento ha fatto rumore, ma Giannis Antetokounmpo aveva un motivo importante per marcare visita. L’MVP in carica infatti ha assistito alla nascita del suo primo figlio, dato alla luce dalla fidanzata Mariah Danae Riddlesprigger proprio mentre i compagni erano in campo. A rivelare la lieta notizia sui social è stato proprio il giocatore greco, che ha reso noto anche il nome del suo primogenito: “Liam Charles Antetokounmpo in the house“.

Liam Charles Antetokounmpo in the house❤️ pic.twitter.com/yVSf0U93le — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 10, 2020

Valuta questo articolo